Алимханулы бросил вызов двукратный чемпион мира

Кубинский боксёр Йоэнлис Эрнандес (9-0, 8 КО) намерен подраться за титул чемпиона мира в среднем весе, передают Vesti.kz.

Об этом сообщил блогер bharski, которому удалось пообщаться с Эрнандесом во время тренировочного лагеря.

"Йоэнлис Эрнандес — в режиме подготовки. Он надеется получить свой первый титульный бой в этом году против любого чемпиона (Адамеса, Лары или Жанибека). Когда я обратился к нему за комментарием, Йоэнлис сказал: "Да, мы всегда готовы к чемпионам“, — написал bharski.

Напомним, Жанибек Алимханулы владеет титулами WBO и IBF в среднем весе, пояс WBC принадлежит доминиканцу Карлосу Адамес, а WBA - кубинцу Эрисланди Ларе.

Йоэнлис Эрнандес дебютировал в профи в 2022 году и уже успел завоевать пояс чемпиона Латинской Америки WBA. В любителях он становился двукратным чемпионом мира.

Добавим, что Алимханулы может лишиться титулов после положительной допинг-пробы. На 19 января назначена дата дисциплинарного слушания, на котором решится судьба Жанибека.

