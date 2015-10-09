Экс-боец UFC из Казахстана вернулся в спорт и получил бой с чемпионом

Известный в прошлом казахстанский боец Сергей Морозов, выступавший в UFC, решил вернуться в спорт, сообщают Vesti.kz.

Морозов выступит 15 февраля в Баку (Азербайджан) на турнире AIGA, где проведёт поединок по правилам грэпплинга.

Его соперником станет чемпион UAE Warriors в легчайшем весе азербайджанский файтер Асаф Чопуров.

Сергей Морозов (19-5) провёл в UFC пять поединков, из которых выиграл три, а в двух уступил удушающими приёмами. До подписания контракта с UFC казахстанец становился чемпионом промоушена M-1 Challenge.

Свой последний бой Морозов провёл в декабре 2022 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США), где победил единогласным решением судей американца Джорни Ньюсона. После этого он завершил карьеру.

