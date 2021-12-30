Промоутер чемпиона мира раскрыл план по избежанию боя с Алимханулы

Эдди Хирн, являющийся промоутером чемпиона мира по версии WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 KO), не хочет, чтобы его подопечный проводил обязательную защиту против казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У Андраде был хороший год. Не те крупные бои, которые мы хотим, но красивые и активные. В прошлый раз была большая победа над Куигли. У него (Андраде) есть обязательная защита против Жанибека (Алимханулы), но, честно говоря, нам нужна более серьезная оппозиция. Так что если мы не сможем найти ее в среднем весе, я думаю, Деметриус перейдет в суперсредний вес", - приводит его слова Boxingscene.com.

Напомним, Алимханулы является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Андраде. Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выставила их бой на промоутерские торги, которые пройдут 15 января.

В своем последнем поединке казахстанец нокаутировал бывшего чемпиона мира Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6, 21 КО) из Франции.