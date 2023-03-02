Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объяснила, почему исключила из своего рейтинга казахстанского тяжеловеса Камшыбека Кункабаева (5-0, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Еще в начале года Кункабаев занимал четвертое место в первом тяжелом весе, однако в обновленном рейтинге его не оказалось. Как пояснили в WBA, данные санкции были приняты "из-за низкого уровня оппозиции в его последнем бою".

Напомним, последний поединок Кункабаева в профи состоялся в марте 2022 года в Алматы. Тогда он во втором раунде нокаутировал Фарруха Джураева (7-8-1, 3 КО) из Узбекистана. После этого он вернулся в сборную Казахстана.

В феврале этого года казахстанец выступил в международном турнире "Кубок Странджа" в Болгарии. Там Кункабаев дошел до 1/4 финала, но снялся с поединка со своим принципиальным соперником - олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым. Последний в итоге завоевал золото без боев.

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