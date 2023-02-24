Принципиальная битва не состоялась. Кункабаев снялся с боя против узбека Джалолова на малом ЧМ по боксу

Лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев остался без медали Кубка Странджа, который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире в Софии (Болгария), он должен был провести поединок против принципиального соперника из Узбекистана - супертяжа Баходира Джалолова в весовой категории свыше 92 килограммов.

Боксеры не раз встречались в ринге и именно их противостояние ожидалось в финале Олимпиады-2020 в Токио. Но Кункабаев тогда до главного поединка не дошел, уступив в 1/2-й и завоевав бронзу. А Джалолов стал олимпийским чемпионом. Также оба боксера выступают в профи.

На Кубке Странджа сетка свела соперников в четвертьфинале. Но в ринге они так и не встретились. Кункабаев по неизвестным причинам снялся с поединка.

Джалолов же автоматически вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу турнира.

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