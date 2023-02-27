Казахстан 0 - 7 Узбекистан. Определились победители малого чемпионата мира по боксу

В Софии (Болгария) завершился международный турнир "Кубок Странджа", который также известен как малый чемпионат мира по боксу, в котором принимала участие и сборная Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В активе казахстанских боксеров лишь две медали: серебро завоевал Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, а бронза на счету Нурканата Райыса (75 килограммов). При этом на турнир Казахстан привез 12 боксеров.

В общекомандном медальном зачете Казахстан занял седьмое место, разделив его с Италией (0-1-1) и Турцией (0-1-1). Лидером стала сборная Узбекистана - семь золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Второе место заняла Болгария (4-1-1), а замкнула тройку сборная США (1-0-2).

Для сравнения, в прошлом году на Кубке Странджа-2022 казахстанские боксеры завоевали девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. Тогда в медальном зачете Казахстан разделил второе-третье места с Россией, а лидером также стал Узбекистан.

Медальный зачет "Кубок Странджа-2023":

1. Узбекистан — 7-4-5

2. Болгария — 4-1-1

3. США — 1-0-2

4. Бразилия — 1-0-1

5. Армения — 0-2-2

6. Индия — 0-1-2

7. Казахстан — 0-1-1

7. Италия — 0-1-1

7. Турция — 0-1-1

10. Аргентина — 0-1-0

10. Эквадор — 0-1-0

12. Грузия — 0-0-2

12. Дания — 0-0-2

14. Китай — 0-0-1

14. Австралия — 0-0-1

14. Ирландия — 0-0-1

14. Польша — 0-0-1

14. Греция — 0-0-1

14. Азербайджан — 0-0-1.

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