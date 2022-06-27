FightSpace предложил альтернативную идею постера на третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

Ранее бойцы впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. При этом звездный мексиканец в ходе пресс-конференции обвинил Головкина в двуличии и обозвал его неприличным словом. Казахстанец отреагировал на его выпад так: "Если честно, не слышал, что он сказал. Это было на пресс-конференции? Просто я не понял. Но считаю, что такое не красит его в первую очередь. Можно много разных гадостей наговорить. Ну что я ему отвечу? Что он мышь рыжая? Или петух? Это только будет показывать мою сторону".

Тот же FightSpace объяснил серьезное расхождение в культурных ценностях двух языков по части слова "петух", а теперь опубликовал такой "постер":

Напомним, боксеры бились там же в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах - первый бой не выявил сильнейшего, а второй решением выиграл Альварес.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: