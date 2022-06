Головкин и "Канело" провели первую дуэль взглядов перед трилогией

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) впервые встретились с сентября 2018 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры в рамках пресс-тура посвященного третьему бою поучаствовали в пресс-конференции в Лос-Анджелесе и провели дуэль взглядов.

Боксеры более минуты смотрели друг другу в глаза, не отводя взгляд.

LOOK AT THAT STAREDOWN 😮#CaneloGGG3 pic.twitter.com/fA7Ps6Fs9Y