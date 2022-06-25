Головкин ответил на провокационный призыв "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (57-2-2, 39 КО) высказался о противостоянии с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

GGG в ходе совместной пресс-конференции в Лос-Анджелесе ответил "Канело" на призыв быть мужиком.

"Я не думаю, что для меня это личный вопрос. Переубеждать кого-то в чем-то, что я хороший человек или плохой человек я не собираюсь. Я являюсь тем, кем я являюсь. И скажу так: я не испытываю ничего персонального - я выхожу боксировать. Для меня это совсем другое, как я вижу эту ситуацию. Если у него есть что-то персональное ко мне, то это точно не мои проблемы. Это его вывод. Как я могу его переубедить в этом?" - сказал Головкин.

Отметим, что соперники впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. Они провели дуэль взглядов.

Третий бой Головкина и "Канело" пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

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