"Канело" обратился к Головкину перед трилогией

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) высказался о Геннадие Головкине (42-1-1, 37 КО) перед третьим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Слова мексиканца прозвучали на совместной пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

"Этот бой - личное для меня. Он притворяется: "Я ничего не говорю в его адрес, я ничего не говорю про него СМИ", но он много вещей озвучивал про меня. Вы все это прекрасно знаете. Теперь я жду момента, чтобы выйти на ринг. Головкин - это два разных человека. Сначала он выдает себя за приятного парня, а потом говорит про меня всякое дерьмо. Будь мужиком и говори, то что ты говоришь!" - сказал "Канело".

Отметим, что соперники впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. Они провели дуэль взглядов.

Головкин отреагировал на новую встречу.

"Канело" сделал угрожающее заявление в адрес Головкина

Третий бой Головкина и "Канело" пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

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