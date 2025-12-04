"Он заслужил наказания". Чемпион мира отреагировал на срыв боя с Алимханулы

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО) высказался о срыве поединка против казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), владеющего титулами IBF и WBO, передают Vesti.kz.

Напомним, 6 декабря в Сан-Антонио (США) 32-летний боксёр из Жыланды должен был провести самый важный бой в своей карьере — объединительный поединок против Лары. Однако поединок сорвался: Алимханулы не прошёл допинг-тест и был оперативно снят с карда. Всемирная боксёрская организация (WBO) уже запустила официальное расследование по данному делу.

Кубинец уверен, что казахстанец обязан понести наказание за срыв боя:

"Я считаю, что он должен быть наказан. Он сдал положительный допинг-тест. 32-летний парень "накачивался" перед боем с 42-летним соперником. Думаю, он заслужил наказания", — сказал Лара в интервью Fightmag.

Несмотря на отмену боя, Лара всё же выступит в Сан-Антонио: новым соперником кубинца стал венесуэльский нокаутёр Йохан Гонсалес (36-4, 34 KO), который согласился выйти на замену.



Ранее ситуацию прокомментировал олимпийский чемпион-2000 из Казахстана Ермахан Ибраимов, выразив своё мнение о срыве объединительного боя.

Кроме того, команда Алимханулы выпустила официальное заявление, в котором прокомментировала скандал и отмену поединка за три чемпионских титула.

