Многие любители бокса надеются на то, что в этом году состоится третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Официальной конкретики на этот счет нет. Только интерес с обеих сторон. Не факт, что командам удастся договориться. И на этот случай для GGG есть другой отличный вариант. Подробнее - в материале Vesti.kz.

План В тоже родом из Мексики. И некоторое время назад он появлялся на радаре GGG. Правда, его не допустили к этому поединку. Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) тогда был неопытен и молод. И были высокие риски того, что Головкин нанесет серьезный ущерб его здоровью.

Для Мунгии та история не закончилась. Оказалось, что битва с Головкиным - это его большая мечта, цель, к которой он неустанно продвигается.

"Ни для кого не секрет, что Хайме хочет драться с Головкиным, и мы приложим все усилия, чтобы сделать этот бой. Если же не удастся, мы обратимся к вариантам с (Джермаллом) Чарло и (Деметриусом) Андраде. Мунгия сейчас первый в рейтингах WBC и WBО, он готов к любому из топ-парней.

И все же его мечтой, его целью, идеальным вариантом - для его бренда и карьеры - является Головкин", - поделился недавно президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес.

Хайме активно стремится заполучить этот поединок. Он сейчас ждет исхода объединительного боя Головкина с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой, который ожидается в апреле. И после этого рассчитывает на встречу с казахстанцем. Все-таки GGG - явный фаворит с большим шансом объединить пояса. Поэтому мексиканец ставит на победу Головкина и последующую очную встречу на ринге.

Если "Канело" в этом году слетит, то Мунгия - отличная альтернатива. Неуязвимым его назвать сложно. На переднем плане у него все-таки мощь и агрессия в ринге. При этом пробелы в обороне серьезные. Кто-то считает, что он будет проходным вариантом для GGG.

Другие полагают, что достаточно возрастной Головкин испытает проблемы - Хайме способен дать конкурентный бой и даже преуспеть в атакующих действиях. Обе теории имеют право на существование. Главное в том, что Мунгия - действительно хороший вариант на этот год.

В случае победы над Муратой GGG может не ломать голову над тем, как дальше продолжать этот год. Можно летом отдохнуть, а на осень готовить противостояние с Хайме. Здесь и интерес, и интрига, и нормальные деньги, и динамика.

Трудно найти сейчас в среднем весе подобных оппонентов (речь не о чемпионах), отвечающих основным требованиям. Тем более, что Хайме подрос, заматерел, повысил уровень своих навыков. И уже готов драться с таким боксером, как Головкин.

Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело"

Напомним, последний раз Головкин выходил на ринг в декабре 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.