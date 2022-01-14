Головкин и Мурата согласовали новую дату боя. GGG пошел на уступки

Казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и Риота Мурата (16-2, 13 КО) из Японии договорились провести объединительный поединок в апреле, сообщает vRINGe.com со ссылкой на RingPolska.

Событие состоится в Сайтаме (Япония). По данным источника, промоутеры японца уже направили запрос и ждут подтверждения от местной боксерской комиссии, а Головкин согласился с выдвинутыми требованиями сократить свой персонал до 11 человек и пройти обязательный карантин по прибытии в Японию.

Поединок должен был состояться в декабре прошлого года здесь же, в Сайтаме, но был отменен из-за "омикрона". Головкин - действующий чемпион IBF в среднем весе, а Мурата обладает поясом WBA Super в этом же дивизионе.

Мурата - олимпийский чемпион и один из самых популярных японских спортсменов, поединки которого собирают невероятное количество просмотров. Именно по этой причине Головкин не спешил переключаться на какие-то другие цели - заработать больше он мог бы разве что в третьем бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

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