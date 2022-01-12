Главный бой года. Актуальные подробности противостояния Головкина с Муратой

На сегодняшний день поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) является основным в этом году. Позже список главных событий может пополниться. Пока же упомянутый титульник возглавляет топ-лист. Vesti.kz рассказывают актуальные подробности боя.

Объединительный поединок должен был состояться еще в декабре прошлого года. Однако его было решено перенести из-за ситуации с коронавирусом в Японии. Бойцам объявили о решении. И сейчас команды находятся в подвешенном состоянии.

Точной даты проведения встречи пока еще нет. Изначально сообщалось, что организация будет возможна сразу же после появления подходящих условий. На сегодняшний день официальной информации на этот счет нет. Однако комментатор стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникc озвучил примерные сроки.

"Головкин, вероятно, будет драться в феврале или марте с Муратой. После этого он может подождать и посмотреть, что решит делать "Канело" после своего боя в мае", - заявил Крис.

Сами боксеры вынуждены поддерживать ту форму, которую они набрали во время тренировочных лагерей. GGG и Мурата успели провести серию ударных сборов. И жаль, что придется снова выходить на пиковые кондиции после того, как назначат дату.

Все-таки каждый лагерь - это затратно. Речь не только о финансах - об энергии. Также нельзя забывать и о психологическом моменте. Весь путь боксеры будут вынуждены проходить заново. Главное сейчас - удержать ту форму, которая имеется. Тогда остальное будет уже проще.

Статус у поединка не поменялся. На кон Головкин поставит титулы IBF и IBO. Мурата рискнет поясом WBA. В этом плане изменений не было. Кстати, может быть изменено место проведения. Есть небольшая вероятность того, что принимать бой будет не Япония, а США.

Как бы то ни было, боксеры тренируются. Тот же Мурата возобновил процесс подготовки практически сразу же после Нового года. К тому же он сообщил, что не распускал команду спарринг-партнеров. Видимо, к самому большому бою в своей карьере он собирается подойти готовым как никогда ранее.

Напомним, последний раз Головкин выходил на ринг в декабре 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.