Названо место боя Алимханулы за титул в весе Головкина

Стала известна страна, где пройдет титульный поединок казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) с британским боксером Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО) за пояс "временного" чемпиона по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние станет главным боем вечера профессионального бокса на ESPN, которое запланировано на 21 мая.

"Место проведения главного события Top Rank Boxing on ESPN пока не определено, но бой состоится в США", - написал инсайдер Майк Коппинжер.

Добавим, что ранее в команде казахстанца отреагировали на титульный поединок, а также Алимханулы подобрали топового конкурента на следующий бой.

Поясами IBF и IBO в среднем весе владеет Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), который отправился на объединительный бой в Японию.

Алимханулы договорился о титульном бое в весе Головкина. Подробности