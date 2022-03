Алимханулы договорился о титульном бое в весе Головкина. Подробности

Титульный поединок казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) с британским боксером Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО) станет главным боем вечера профессионального бокса на ESPN, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние за пояс "временного" чемпиона по версии WBO, намеченное на 21 мая, уже согласовано, информирует инсайдер Дэн Рафаэль.

"Промоутерские торги во вторник на бой Жанибека Алимханулы против Дэнни Дигнума за временный титул WBO в среднем весе были отменены, сделка заключена. Они встретятся 21 мая в главном событии на ESPN, сказал мне легендарный @Карл Моретти. Место уточняется", - написал инсайдер.

Боксеры поспорят за титул временного чемпиона WBO в среднем весе, где поясами IBF и IBO владеет Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

Tuesday's purse bid for Janibek Alimkhanuly vs. Danny Dignum for WBO interim middleweight title was canceled, deal made. They will meet May 21 in the @trboxing on ESPN main event, the legendary @CarlMoretti tells me. Site is TBA. #boxing