Алимханулы подобрали топового соперника после титульного боя

Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) может встретиться с экс-чемпионом мира Хайме Мунгией (39-0, 31 КО) после титульного поединка по линии WBO, сообщает RingTV.

Ранее стали известны подробности боя казахстанца с британским боксером Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), но Мунгия остается еще одним вариантом для поединка.

"Поскольку бой между Чарло и Мунгией провалился, WBC предложил экс-чемпиону мира бой с Карлосом Адамсом из Доминиканской Республики, но Мунгия, как сообщается, отклонил предложение. Сообщается, что 25-летний боксер также отказался от возможности сразиться с непобедимым Жанибеком Алимханулы из Казахстана за вакантный пояс временного титула по версии WBO.

Сальватор Родригес с ESPN сообщил, что Мунгия, который занимает четвертое место в рейтинге The Ring, еще может встретиться с Алимханулы в конце этого года", - пишет для издания Франсиско Салазар.

Добавим, что WBO объявляла о торгах на поединок Алимханулы с Мунгией, но мексиканец вышел из переговоров.

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