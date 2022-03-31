Головкин сделал заявление перед боем с "суперчемпионом"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) вылетел в Японию, где проведет объединительный поединок с Риотой Муратой (16-2, 13 КО), владеющим титулом WBA Super, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок пройдет 9 апреля в Сайтаме, где боксеры разыграют принадлежащие им пояса.

"До скорой встречи, Япония! ✈️ #teamGGG", - подписал фото казахстанец.

Ранее Головкин высказался о сопернике, а Мурата рассказал о своих страхах перед боем с GGG.

Головкин восхитился боксом "суперчемпиона" перед боем за три титула