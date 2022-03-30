Головкин восхитился боксом "суперчемпиона" перед боем за три титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался о силе Риоты Мураты (16-2, 13 КО), с которым проведет ближайший бой, сообщает Bleacherreport.com.

Их поединок пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса Головкина и титул WBA Super, принадлежащий Мурате.

"Я знаю его лично, и в какой-то момент в прошлом мы даже спарринговали вместе. Он боксер высокого уровня, и его достижения говорят за него. Он олимпийский чемпион. Он действующий суперчемпион WBA, и это не просто так. Он действительно заслужил то, что у него есть", - сказал Головкин.

Головкин, которому за день до боя исполнится 40 лет, рассказал, за счет чего сохраняет спортивное долголетие.

"С возрастом мне пришлось изменить довольно много вещей. В то же время я пробую новые вещи, и все делается для того, чтобы сохранить тот высокий уровень бокса, который я способен демонстрировать. Можно рассмотреть довольно много факторов. Звенья одной цепи.

Конечно, это стиль жизни, который я веду на протяжении длительного периода времени. Это позволяет мне быть активным и продолжать выходить на ринг. Это команда. Это люди, которые меня окружают, которые также делают все возможное, чтобы я продолжал выступать", - добавил GGG.

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.