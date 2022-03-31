"Наше время пришло". Команда Алимханулы сделала обращение перед титульным боем

Команда казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) сделала обращение перед титульном поединком с британским боксером Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стали известны подробности боя за пояс "временного" чемпиона по версии WBO в среднем весе.

"Бой 21 мая. Исторический для Казахстана поединок в США. Жанибек Алимханулы будет биться за чемпионский титул от WBO. Соперник - британец Дэнни Дигнум. Стоит на третьем месте в рейтинге. Сделаем историю. Наше время пришло", - написано в подписи к посту в "Фейсбуке".

Добавим, что казахстанцу предсказывают бой с экс-чемпионом мира Хайме Мунгией (39-0, 31 КО) после поединка с Дигнумом.