Лукас сделала признание по титульному бою со скандальным исходом

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) рассказала, что вышла с травмой на бой против чилийки Даниэлы Асенхо (15-3-3, 2 КО), сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоялся в Стамбуле (Турция) и продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Асенхо. Однако Лукас не согласилась с вердиктом и подала протест.

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"Я вывихнула левую ногу за 10 минут до боя. Мы были лучше подготовлены к этому бою. Из-за этого я не смогла показать тот бой, который хотела, Несмотря на то, что произошло, я сделала все, что могла и сражалась как воин все 10 раундов. И делала все для победы, но все же я не могла двигаться на ногах как положено... несмотря на эту ситуацию, все равно соперник не оказала мне большого сопротивления. На крайних раундах я сломала ей нос! Не очень хороший день для меня и команды... но такое случается ... Слава Богу, за то что несмотря на травму дал мне сил сражаться все 10 раундов...". - написала Лукас в сторис своей страницы в Instagram.

Отметим, что на кону боя стоял вакантный титул WBC Silver в легчайшем весе, который достался Асенхо.

Для Лукас это поражение стало первым в профи-карьере.