Лукас подала протест на исход титульного боя и нацелена на реванш

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) сделала заявление после титульного боя против чилийки Даниэлы Асенхо (15-3-3, 2 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоялся в Стамбуле (Турция) и продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Асенхо.

"Спасибо всем за поддержку! Мы подали протест. Из 10 раундов я выиграла 7 раундов точно, но судейские записки изменили, как только завершился бой... И к тому же соперница стояла в крови последние 3 раунда, как такое возможно? Нет слов! Будет реванш!", - написала Лукас в соцсетях.

Отметим, что на кону боя стоял вакантный титул WBC Silver в легчайшем весе, который достался Асенхо.

Для Лукас это первое поражение на профи-ринге.

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