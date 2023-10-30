Казахстанская боксерша впервые проиграла и осталась без титула

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) проиграла титульный бой Даниэле Асенхо (15-3-3, 2 КО) из Чили, сообщают Vesti.kz.

Поединок состоялся в Стамбуле (Турция) и продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Асенхо.

Таким образом, чилийка завоевала вакантный титул WBC Silver в легчайшем весе, стоявший на кону боя.

Для 26-летней Лукас это первое поражение на профи-ринге. 32-летняя Асенхо одержала 15 победу в профи при трех поражениях и трех ничейных исходах.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта