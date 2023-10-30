Лукас назвала виновных в своем фиаско в титульном бою

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) назвала причины своего первого поражения на профи-ринге от чилийки Даниэлы Асенхо (15-3-3, 2 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоялся в Стамбуле (Турция) и продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Асенхо.

"После того как бой закончился и перед тем как объявить победителя, рефери собрал судейские записки, по ним с 1 по 7 раунд победила я, подняли мою руку, но после этого рефери отвернулся к супервайзеру (она что-то сказала ему) и подняли руку моей соперницы. Как только бой закончился, все судейские записки были изменены", - написала Лукас в Instagram.

Отметим, что на кону боя стоял вакантный титул WBC Silver в легчайшем весе, который достался Асенхо.

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