Кроуфорд сделал заявление о переходе в вес Алимханулы: Жанибек отреагировал

Непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд (42–0, 31 КО) заявил, что не исключает перехода в средний вес, где чемпионские титулы по версиям IBF и WBO принадлежат казахстанцу Жанибеку Алимханулы (17–0, 12 КО), передают Vesti.kz.

В минувшие выходные Кроуфорд одержал громкую победу над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63–3–2, 39 КО) и завоевал звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

"Кто знает, возможно, я перейду в средний вес (160 фунтов), — сказал Кроуфорд, не исключая и завершения карьеры. — Я собираюсь сесть и обсудить с командой, что будет дальше".

При этом американец подчеркнул, что не планирует подниматься в полутяжёлый дивизион или возвращаться в первый средний вес.

На слова Кроуфорда уже отреагировал Жанибек Алимханулы, сделав репост о его планах в соцсетях.

Напомним, что чемпионами среднего веса также являются кубинец Эрисланди Лара (WBA) и доминиканец Карлос Адамес (WBC).

На вечере бокса Канело - Кроуфорд выступил казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО), уступив американцу Джермейну Франклину (24-2, 15 КО). Видео боя смотрите здесь.

