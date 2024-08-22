Казахский обидчик Джалолова узнал будущее после нокаута в США

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Сегодня 10:42
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Менеджер Зия Алиев, ведущий дела казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (14-0, 13 КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz исход боя против американца Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО), а также раскрыл дату следующего поединка казахстанца.

Поединок состоялся этим утром, 22 августа, в Плант-Сити (США) в рамках очередного шоу от ProBox и был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором нокаутом после мощного удара казахстанца.

Видео нокаута, или как казахский обидчик Джалолова выиграл бой в США

"Мне понравилось, что Ваня сделал все, как было задумано. Для наших планов это хорошо. Примерный срок проведения следующего боя - это декабрь. У нас уже есть список из троих ребят с именем", - отметил Алиев.

Эта победа стала 14-ой в профессиональной карьере казахстанца. При этом, 13 из них завершились досрочно.

Казахскому супертяжу одобрили бой с Джалоловым: он четыре раза побеждал узбека
 

Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс США

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