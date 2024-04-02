Канело вынесли вердикт на бой за 15 миллиардов и привели в пример Головкина

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Сегодня 09:45
©Matchroom Boxing

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Тимоти Брэдли поделился мнением по поводу поединка между абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО) и его соотечественником -  экс-чемпионом мира в первом среднем дивизионе Хайме Мунгией (43-0, 34 КО), передают Vesti.kz.

По мнению Брэдли, у Мунгия нет шансов удосрочить Альвареса, поскольку этого не удалось сделать даже Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО).

"Мунгия не сможет нокаутировать Канело. Даже Головкин не смог его потрясти. Канело обладает самым крепким подбородком в боксе. Его никто не сможет уронить. 

Мунгия выбрасывает большой объем ударов, у него хорошая скорость, он выше Канело и обладает большим размахом. Но Мунгия также допускает ошибки, а это ключевой момент в бою с таким контрпанчером, как Канело, который умеет расставлять ловушки для своих соперников. Я считаю, это делает Канело фаворитом. Он победит и сделает это с легкостью. 

Вспомните Деревянченко, даже ему удалось доставить проблем Мунгие. Некоторые даже считали, что Деревянченко победил Мунгию. А теперь у вас есть такой умный парень, как Канело, который умеет донести удар до цели и подлавливать этих молодых ребят", - сказал Брэдли в интервью Fight Hub TV.

Поединок Канело - Мунгия состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Сообщалось, что за этот бой Альварес получит 35 миллионов долларов (15 миллиардов тенге).

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Напомним, Канело провел три боя с Головкиным. Их первый поединок в 2017 году закончился спорной ничьей, а второй через год - минимальной победой мексиканца. В 2022 году соперники закрыли трилогию - победителем вновь вышел Альварес.

Вскоре после этого Головкин освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

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