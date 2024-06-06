Канело узнал судьбу звания "абсолюта"

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Вчера 15:45
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Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) может сохранить звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе, сообщают Vesti.kz.

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) обязала Канело провести защиту титула против претендента из Кубы Вильяма Скулла (22-0, 9 КО). Переговоры сторон не увенчались успехом, и IBF назначила промоутерские торги, которые должны были пройти 6-го июня.

Однако, как информирует The Ring, IBF перенесла торги на 13 июня. Причем федерация сделала это с подачи Альвареса.

Отмечается, что проведение боя со Скуллом - один из актуальных вариантов. В то же время не исключен сценарий, что Альварес предложит кубинцу отступные, чтобы тот повременил с претензиями, пока чемпион проведет более выгодный и масштабный поединок.

"Обратите внимание, что промоутерские торги по бою Сауль Альварес - Вильям Скулл, запланированные на четверг, 6-го июня, перенесены на неделю и теперь запланированы на 13-е июня 2024 года", - говорится в письме IBF.

Напомним, после назначения боя появилась информация, что Канело намерен отказаться от титула IBF, чтобы не драться с малоизвестным соперником.

Позже известный инсайдер и журналист Дэн Рафаэль сообщил, что мексиканец еще не принял решение относительно поединка со Скуллом.

Что примечательно, ранее IBF уже отнимала у Канело титул в 2019 году - мексиканец не сумел договориться с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко и остался без пояса.

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Напомним, Канело владеет всеми престижными титулами дивизиона с ноября 2021 года и с тех пор провел четыре успешные защиты звания абсолютного чемпиона. Последняя из них состоялась 5 мая в Лас-Вегасе (США) против ранее небитого соотечественника Хайме Мунгии, которого Альварес победил по очкам, однажды отправив в нокдаун.

При этом за время владения титулами во втором среднем весе мексиканец провел лишь две обязательные защиты. В феврале 2021 года он победил обязательного претендента от WBC Авни Йилдирима, а в мае прошлого года - обязательного претендента по линии WBO Джона Райдера.

Метки:
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