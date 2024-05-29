Канело Альварес принял решение ценою "абсолюта"

Абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) принял решение по поводу постановления от Международной боксерской федерации (IBF), сообщают Vesti.kz.

Ранее IBF обязала Канело провести защиту своего титула с обязательным претендентом кубинцем Уильямом Скуллом (22-0, 9 КО). Переговоры сторон не увенчались успехом, и федерация назначила промоутерские торги, которые должны пройти 6-го июня.

Однако, по информации BoxingScene, Альварес не собирается соглашаться на условия IBF и планирует отказаться от титула, так как не хочет драться с малоизвестным претендентом. Отмечается, что мексиканец не планирует участвовать в промоутерских торгах, и тем самым может лишиться звания "абсолюта".

В таком случае, вакантный титул Скулл разыграет со следующим в рейтинге боксером - россиянином Владимиром Шишкиным (16-0, 10 КО).

Что примечательно, ранее IBF уже отнимала у Канело титул в 2019 году - мексиканец не сумел договориться с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко и остался без пояса.

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Напомним, Канело владеет всеми престижными титулами дивизиона с ноября 2021 года и с тех пор провел четыре успешные защиты звания абсолютного чемпиона. Последняя из них состоялась 5 мая в Лас-Вегасе (США) против ранее небитого соотечественника Хайме Мунгии, которого Альварес победил по очкам, однажды отправив в нокдаун.

При этом за время владения титулами во втором среднем весе мексиканец провел лишь две обязательные защиты. В феврале 2021 года он победил обязательного претендента от WBC Авни Йилдирима, а в мае прошлого года - обязательного претендента по линии WBO Джона Райдера.