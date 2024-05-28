Канело близок к потере звания "абсолюта". Подробности

Мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) может лишиться титула, а вместе с ним и звания абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, сообщают Vesti.kz.

Ранее в мае Международная боксерская федерация (IBF) обязала Канело провести защиту титула с обязательным претендентом кубинцем Уильямом Скуллом (22-0, 9 КО). У сторон было 28 дней на переговоры, но они, похоже, не увенчались успехом.

Накануне IBF назначила промоутерские торги, которые должны пройти 6-го июня. Президент IBF Дэрил Пиплс сообщил, что соответствующие письма были разосланы команда Канело и Скулла. Стороны должны сделать свои ставки до полудня намеченной даты.

По информации The Ring, IBF назначила торги после того, промоутер кубинца - компания AGON Sports & Events - обратилась в IBF и проинформировала о том, что переговоры с Канело провалились.

Если стороны не договорятся до дедлайна, то право организовать поединок получит промоутер, который предложит самую большую сумму на аукционе. Победная ставка автоматически станет призовым фондом боя и будет распределена в соотношении 65/35 в пользу чемпиона.

Ожидается, скоро WBA направит официальный запрос к IBF о том, что следующую защиту пояса Канело должен провести против их обязательного претендента Эдгара Берланги из США. Если в IBF с этим не согласятся, то, скорее всего, Альваресу придется отказаться от пояса.

Если титул от IBF станет вакантным, то его разыграют Скулл и россиянин Владимир Шишкин.

Что примечательно, ранее IBF уже отнимала у Канело титул- в 2019 году мексиканец не сумел договориться с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко и остался без пояса.

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Напомним, Канело владеет всеми престижными титулами дивизиона с ноября 2021 года и с тех пор провел четыре успешные защиты звания абсолютного чемпиона. Последняя из них состоялась 5 мая в Лас-Вегасе (США) против ранее небитого соотечественника Хайме Мунгии, которого Альварес победил по очкам, однажды отправив в нокдаун.

При этом за время владения титулами во втором среднем весе мексиканец провел лишь две обязательные защиты. В феврале 2021 года он победил обязательного претендента от WBC Авни Йилдирима, а в мае прошлого года - обязательного претендента по линии WBO Джона Райдера.