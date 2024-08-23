Канело решил увести у Головкина элитного соперника? Подробности

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) прокомментировал вероятный бой с американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Но об этом Канело всерьез подумает после сентябрьского поединка с пуэрториканцем Эдгаром Берлангой. На кону будут титулы мексиканца по версиям WBA Super, WBC и WBO во втором среднем весе.

"Это бизнес. И главная его суть в том, чтобы принимать те бои, которые мне более выгодные. Если предложение меня устроит, то ОК - можем договариваться. Я хочу работать в комфортных условиях, в тишине и покое. Они хотели обсуждать со мной бой с Кроуфордом уже и сейчас, несмотря на то, что у меня впереди поединок. Я сразу же дал понять, что так дело не пойдет. Так я не работаю.

Я сразу же сказал: "Никаких разговоров о других поединках до тех пор, пока не состоится бой с Берлангой". А уже после этого мы можем встретиться и все обсудить. Я сразу же дал понять, что просить и умолять не буду. Мне хватает того, что у меня есть. Это не я просил об этом поединке. Я от него не завишу. Он мне не нужен. У меня своих дел полно. И меня это устраивает. Так что если хотите вести переговоры, то только после боя с Берлангой", - цитирует Канело vRINGe.com.

Ранее сообщалось, что казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) предложили бой с Кроуфордом в Саудовской Аравии. Этот поединок также не исключал известный в мире бокса агент и инсайдер из США Рик Глейзер. Была и разоблачающая информация, подробности - тут.