Вскрылись разоблачающие подробности боя Головкин - Кроуфорд

Х-аккаунт YouTube-канала CaliXBoxing2.0 прокомментировал слухи по поводу возвращения казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) на ринг ради боя против небитого американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что казахстанцу предложили бой с Кроуфордом в Саудовской Аравии. Однако эту информацию уже начали опровергать. Подробности - тут.

"Я знал, что слухи о Головкине - фейк. Вероятно, они использовали GGG, чтобы имя Бада оставалось в новостях. Головкин - определенно первый претендент на включение в Зал славы. Один из лучших в 21 веке до сих пор. Не нужно возвращаться!", - пишет источник.

Кроуфорд последний раз боксировал 4 августа в Лос-Анджелесе и по очкам победил узбекистанца Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО), отобрав у него титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе.

Головкин не выходил в ринг с сентября 2022 года, когда судейским решением проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). С февраля GGG возглавляет НОК Казахстана.