Головкину предложили бой с Кроуфордом: суперинвестор сделал заявление

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отреагировал на информацию о подготовке боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Головкину предложили бой с Кроуфордом, а местом проведения называлась Саудовская Аравия.

His Excellency Turki Alalshikh has now denied rumours suggesting that he's trying to make Terence Crawford vs Gennady Golovkin next.