Хирн оценил победу Головкина в бою за два титула и намекнул на трилогию с "Канело"

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, сотрудничающий с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), поделился впечатлениями от победы казахстанского боксера над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-1, 5 КО) из Польши.

"Отличный джеб, отличная мощь. Шеремета был переоценен. Мы знали, что это возможно будет так. Так и случилось, потому что Геннадий действовал на полную. Этот как с Джошуа на прошлой неделе - он мог сделать то и это. Геннадий же боец мирового уровня, он выдал отличное выступление и показал свой уровень. следующим мы должны сделать огромный бой для Головкина. Конечно, он будет пристально наблюдать за завтрашним поединком "Канело" Альвареса (против Каллума Смита)", - сказал Хирн после боя.

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Напомним, Головкин утром 19 декабря в США успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, одержав досрочную победу над Шереметой. Поляк четыре раза побывал в нокдауне, прежде чем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.

Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.

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