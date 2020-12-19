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Стангрит разобрал победу Головкина нокаутом и высказался о трилогии с "Канело"

А также оценил форму GGG.

Стангрит разобрал победу Головкина нокаутом и высказался о трилогии с "Канело"
Фото: MatchroomBoxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Известный российский комментатор бокса и Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит поделился впечатлениями от поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе состоялся утром 19 декабря в США и завершился досрочной победой Головкина. Казахстанец четырежды отправил оппонента в нокдаун, который после седьмого раунда отказался от продолжения. Видео можно посмотреть здесь.

"Я вернулся". Головкин сделал заявление о трилогии с "Канело" после победы нокаутом в бою за два титула

"Возвращение GGG состоялось. Геннадий Головкин, который 14 месяцев не боксировал, вернулся и победил Камила Шеремету. И нужно сказать, что в свои 38 лет Головкин выглядел очень и очень хорошо.

Уровень Шереметы - мы не совсем понимаем, каким он был, потому что Головкин с ним очень легко разделался. Я думаю, что с одной стороны Геннадий был лучше - чисто с точки зрения своей формы, чем в бою с Сергеем Деревянченко. Почему так, при том что в бою с Деревянченко он был на год моложе, я не знаю. Безусловно, Деревянченко более серьезный и опасный соперник, нежели Шеремета. Но в целом, просто внешне, Головкин выглядел намного лучше. И то, как он отработал из-за джеба, с уклонами, использовал любое практически подходящий момент или любую неточность соперника для того, чтобы всадить жесткий точный силовой удар. И в общем, посидел Камил на канвасе в этом поединке знатно и часто. В итоге все закончилось отказом от поединка.

Но здесь опять же, несмотря на такую яркую победу, из-за того, что мы до поединка понимали, что Шеремета не продержится. Это не сюрприз. В связи с этим хотелось бы поговорить о других поединках, которые могли бы быть дальше для Головкина.

То что, что "Канело" выступает на DAZN, это все-таки плюс. Ну, с кем в среднем весе Головкин может драться дальше. Мората? Ну не знаю может быть. Чарло? Он на другой платформе. Поэтому как бы там ни было, сейчас для Головкина самый интересный и самый денежный бой против "Канело", который 20 декабря дерется против Каллума Смита. Независимо от исхода поединка неясно, где "Канело" продолжит карьеру - во втором среднем или среднем весе. Надо сказать, что во втором для Сауля особо интересных соперником нет. Смит - не самое выдающееся имя, но он выиграл Суперсерию и его считают сильнейшим боксером дивизиона. Ни один другой бой, кроме трилогии с Головкиным, не сгенерирует такого же интереса и денег.

Как бы не считали фанаты "Канело", что все вопросы с Головкиным закрыты и что Сауль победил, это реально самый интересный бой сейчас. Независимо от того, как подерется Альварес со Смитом - победит он или проиграет. Скорее всего, "Канело" победит. Тот ход и мощь, которую он набрал - это просто невероятно.

Ну реально, трилогия Головкин - "Канело" - это самый интересный бой. Да, есть большой шанс, что он не состоится, но хотелось бы его все-таки увидеть. Головкин показал реально очень хорошую форму. В любом случае, возраст не победить, она в какой то момент пойдет вниз (форма). Кстати, Головкин сейчас среди действующих чемпионов мира по возрасту на втором месте в мире. На первом Мэнни Пакьяо, ему 42 года. В апреле Головкину исполнится уже 39. Всех поклонников Головкина поздравляю с возвращением и победой. Ждем, что скажет "Канело" (после боя со Смитом). Мне бы хотелось надеется, что они еще встретятся", - заключил Стангрит.

"Все это знают". Разоблачены победы "Канело" над Головкиным и Ковалевым

Напомним, Головкин и "Канело" провели два боя. Первый состоялся в сентябре 2017 года и закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета Головкин Геннадий Шеремета Камил

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