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Шеремета потерпел первое поражение в карьере в бою с Головкиным

Претендент четыре раза побывал на канвасе.

Шеремета потерпел первое поражение в карьере в бою с Головкиным
Фото: DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Польский боксер Камил Шеремета (21-1, 5 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою с чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но все закончилось после седьмого - угол претендента отказался от продолжения поединка. До этого Шеремета четыре раза побывал в нокдауне.

Таким образом, Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. До этого боя у обоих было по 20 победных боев в статусе чемпиона - это рекорд дивизиона. Американец сделал это в период с 1995 по 2005 год, а GGG для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010-2018).

 

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Метки:
Головкин-Шеремета Геннадий GGG Головкин Шеремета Камил Головкин Геннадий

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