"Готов к пятнице". Головкин подвел итоги взвешивания перед рекордной защитой чемпионских титулов

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) подвел итоги официального взвешивания перед боем против Камила Шереметы (21-0, 5 KO) из Польши - претендента на его титулы, сообщают Vesti.kz.

На официальной церемонии GGG оказался немного тяжелее оппонента.

"Взвешивание позади. Готов к пятнице", - написал Головкин в твиттере.

Напомним, поединок станет главным на вечере бокса в Холливуде (штат Флорида, США) и по казахстанскому времени пройдет утром в субботу, 19 декабря. В со-главном бою шоу казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО) будет претендовать на вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Прямая трансляция боя Головкин - Шеремета за два титула чемпиона мира