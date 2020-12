Головкин и Ахмедов уложились в вес перед боями за титулы чемпиона мира

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и претендент на титулы из Польши Камил Шеремета (21-0, 5 KO) прошли официальную процедуру взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба боксера уложились в лимит среднего веса (160 фунтов) и будут биться за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Головкин показал на весах 159.2 фунта, а Шеремета - 159.

Причем Головкин вышел на церемонию взвешивания в традиционном казахском чапане.

Weigh-in done. ✅



Tomorrow, we get the ???????????? ???????????????????? ????????????????. ???? pic.twitter.com/KfcruX3kdw