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Прямая трансляция боя Головкин - Шеремета за два титула чемпиона мира

В со-главном поединке за пояс будет драться Али Ахмедов.

Прямая трансляция боя Головкин - Шеремета за два титула чемпиона мира
Геннадий Головкин. Фото: Matchroom Boxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Утром в субботу, 19 декабря, в Холливуде (штат Флорида, США) состоится вечер бокса с участием казахстанских боксеров Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и Али Ахмедова (16-0, 12 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок GGG станет главным на этом шоу. Он будет проводить рекордную 21-ю защиту своих титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO в бою против претендента из Польши Камила Шереметы (21-0, 5 KO). 

Ахмедов, чьи интересы представляет GGG Promotions, в со-главном поединке вечера встретится с эквадорцем Карлосом Гонгорой (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Шоу начнется в 4 утра по времени Нур-Султана. Начало главного боя - в 07:00. С полным андеркартом можно ознакомиться по этой ссылке.

В Казахстане в прямом эфире вечер бокса покажут два телеканала.

Qazaqstan начнет трансляцию в 04:00. А Qazsport - в 06:00.

Также бои можно посмотреть на стриминговом сервисе DAZN по платной подписке по этой ссылке

Ссылка на прямую трансляцию №1>>>>>>>>>

Ссылка на прямую трансляцию №2>>>>>>>>>

Ссылка на прямую трансляцию №3>>>>>>>>>

Головкин и Ахмедов уложились в вес перед боями за титулы чемпиона мира

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета Шеремета Камил Ахмедов Али IBF IBO Профессиональный бокс Головкин Геннадий

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