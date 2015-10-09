Головкин вошёл в рейтинг величайших боксёров века. Обошёл легенд

Двукратный чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин вошёл в рейтинг величайших боксёров 21-го века по версии Boxingmedia, сообщают Vesti.kz.

Всего в списке оказались имена 25 боксёров. Головкин занял в нём 11-е место.

Возглавил рейтинг американец Флойд Мейвезер-младший. На втором месте расположился филиппинец Мэнни Пакьяо, а замкнул тройку еще один представитель США - Бернард Хопкинс.

Топ-25 величайших боксёров 21-го века выглядит так:

1. Флойд Мэйвезер(США)

2. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

3. Бернард Хопкинс (США)

4. Александр Усик (Украина)

5. Сауль Канело Альварес (Мексика)

6. Андре Уорд (США)

7. Терренс Кроуфорд (США)

8. Хуан Мануэль Маркес (Мексика)

9. Рой Джонс(США)

10. Наоя Иноуэ (Япония)

11. Геннадий Головкин (Казахстан)

12. Джо Калзаге (Великобритания)

13. Эрик Моралес (Мексика)

14. Василий Ломаченко (Украина)

15. Оскар Де Ла Хойя (США)

16. Роман Гонсалес (Никарагуа)

17. Тайсон Фьюри (Великобритания)

18. Мигель Котто (Пуэрто-Рико)

19. Виталий Кличко (Украина)

20. Марко Антонио Баррера (Мексика)

21. Кейти Тейлор (Ирландия)

22. Владимир Кличко (Украина)

23. Кларесса Шилдс (США)

24. Рональд Райт (США)

25. Тимоти Брэдли (США).

Достижения Головкина в профи

Напомним, на профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

В 2025 году Головкин стал первым казахстанцем, включенным в Международный зал славы бокса (IBHOF).

Где сейчас Головкин?

Казахстанец не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Канело.

В феврале 2024-го Головкин официально возглавил НОК Казахстана. Также он является президентом новой организации World Boxing.

Недавно Головкин заявил о готовности провести ещё один бой. Подробности - тут.

