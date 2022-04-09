Головкин вернул Мурате чемпионский пояс после победы нокаутом

©instagram.com/gggboxing
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Сегодня 21:06

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) после победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) вернул ему пояс, сообщает корреспондент Vesti.kz

В поединке, который GGG выиграл досрочно, он отобрал у японца титул чемпиона WBA Super в среднем весе.

После боя Головкин зашел к Мурате в раздевалку и отдал ему пояс на память. 

"Это твой пояс на всю жизнь", - сказал казахстанец сопернику.

Отметим, что Мурата в раздевалке находился в чапане, который GGG подарил ему, сняв с себя в ринге.

Напомним, что после боя Головкин похвалил Мурату, назвав его настоящим воином. А WBA поздравила своего нового "суперчемпиона".

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Мурата Риота Головкин-Мурата Япония Профессиональный бокс


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