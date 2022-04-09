Головкин вернул Мурате чемпионский пояс после победы нокаутом

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) после победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) вернул ему пояс, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В поединке, который GGG выиграл досрочно, он отобрал у японца титул чемпиона WBA Super в среднем весе.
После боя Головкин зашел к Мурате в раздевалку и отдал ему пояс на память.
"Это твой пояс на всю жизнь", - сказал казахстанец сопернику.
Отметим, что Мурата в раздевалке находился в чапане, который GGG подарил ему, сняв с себя в ринге.
Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира