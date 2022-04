Головкин обратился к казахстанцам после победы нокаутом над "суперчемпионом"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин похвалил японца Риоту Мурату после боя за три титула в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 9 апреля, он отобрал у соперника пояс чемпиона WBA Super, а также защитил свои титулы IBF и IBO, нокаутировав того в девятом раунде. После боя в ринге GGG поблагодарил болельщиков.

Видео нокаута. Как Головкин уничтожил Мурату

"В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех, кто пришел. Всех тех, кто нас поддерживал, кто организовал это прекрасное мероприятие. Я вам искренне благодарен!

Я бы хотел поблагодарить Риоту Мурату и его команду за то, что, как вы видели, он проявил себя только с лучшей стороны, как настоящий воин, как настоящий боец. Пытался до последнего, пока, как говорится, на ногах стоял. Давайте поаплодируем ему.

Мой соперник - олимпийский чемпион, он "суперчемпион" по версии WBA, он настоящий боец, что он и продемонстрировал. И я рад, что на территории Японии случилось такое большое событие, что яркие представители своей родины смогли представить такое большое шоу.

Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, кто болел за меня, кто поддерживал. Особенно тех, кто приехал из Казахстана. Я хотел бы сказать: рахмет! Рахмет сізге, жігіттер! Алға, Қазақстан!" - сказал Головкин.

