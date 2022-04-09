Головкин подарил Мурате свой чапан после победы нокаутом

Новоявленный чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) после победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) сделал ему подарок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После досрочной победы GGG прямо в ринге подарил оппоненту свой чапан, в котором обычно выходит на бои.

"Большое уважение моему сопернику! Он чемпион и им останется", - написал Головкин в Instagram.

Отметим, Головкин отправил Мурату в нокдаун в девятом раунде, после чего угол японца выбросил полотенце. GGG похвалил соперника, отметив, что тот проявил себя как настоящий воин.

Фото: twitter.com/TomLoeffler1

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира