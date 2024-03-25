Головкин? Назван боксер, который "порвет" Канело

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Сегодня 18:00
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Бывший чемпион в двух весах, а ныне эксперт и аналитик бокса Пол Малиньяджи высказался по поводу потенциального боя абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО) с "временным" чемпионом WBC Давидом Бенавидесом (28-0, 24 КО) из США, передают Vesti.kz.

По его словам, Канело не зря избегает встречи с американцем, потому что тот его "порвет на лоскуты".

"Я не думаю, что Канело будет драться с Бенавидесом, - цитирует Малиньяджи vRINGe.com. - А если будет, то Бенавидес переедет его как поезд. В том числе за 150 миллионов долларов. Мне даже не нужно видеть, как Канело порвут на лоскуты. Я просто знаю, что он будет уничтожен".

Ранее сам Альварес назвал сумму, за которую примет бой с Бенавидесом.

Свой следующий бой Канело проведет 4 мая в Лас-Вегасе (США). Его соперником будет соотечественник и экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (43-0, 34 КО).

Появились новости о возвращении Головкина и четвертом бое с Канело

Метки:
Альварес Сауль

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