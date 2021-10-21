Головкин и DAZN пересмотрели договор. Подробности

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и боссы стримингового сервиса DAZN пересмотрели ранее подписанный договор, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, стороны договорились о внесении поправок в контракт о сотрудничестве.

"Согласно источнику со знанием деталей, Головкин и DAZN согласовали исправленный контракт, который подлежит подписанию. Первым боем в рамках обновленной сделки станет объединительный поединок против Риоты Мураты 29 декабря в Токио", - написал Рафаэль в твиттере.

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При этом инсайдер не уточнил детали нового договора. Возможно, речь идет о сумме обязательных выплат Головкину за бой (по соглашению GGG полагался гонорар в 15 миллионов долларов за поединок).

Напомним, Головкин подписал контракт с DAZN в 2019 году, по которому должен заработать 100 миллионов долларов за шесть поединков. Казахстанец провел уже три поединка.

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