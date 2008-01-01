Фоторепортаж: оцените форму Головкина и Ахмедова перед чемпионскими боями в США

Vesti.kz предлагают вашему вниманию фоторепортаж с официальной церемонии взвешивания казахстанцев Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и Али Ахмедова (16-0, 12 КО).

Боксеры продемонстрировали прекрасную форму перед вечером бокса, который по казахстанскому времени состоится утром в субботу, 19 декабря, в Холливуде (штат Флорида, США).

GGG проведет рекордную 21-ю защиту против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы (21-0, 5 KO). Он поставит на кон свои титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Этот поединок станет главным на шоу.

Бой Ахмедова, интересы которого представляет GGG Promotions, станет со-главным. Он встретится с эквадорцем Карлосом Гонгорой (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

В Казахстане в прямом эфире вечер бокса покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Фото: Matchroom Boxing©

Прямая трансляция чемпионских боев Головкина и Ахмедова из США