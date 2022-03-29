В Федерации профи-бокса сделали заявление по бою Кызайбай против Лукас

Вице-президент Казахстанской Федерации профессионального бокса (КФПБ) Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил вероятность проведения боя между казахстанскими боксершами Ангелиной Лукас и Назым Кызайбай.

Напомним, что в прошлом году разгорелся скандал в женской сборной Казахстана по боксу после того, как Лукас обратилась к Президенту страны, заявив о нездоровой обстановке в команде и обвинив Кызайбай в применении допинга, ответ последней не заставил себя долго ждать. Недавно оппонентки бросили друг другу вызов, озвучив условия проведения поединка.

Ангелина Лукас отреагировала на предложение Назым Кызайбай по их бою

"Я думаю, что в ближайшее время этот бой не состоится. Девушки стараются привлечь к себе внимание и раскрутить ситуацию. Однако Лукас только дебютировала в профи, а Кызайбай остается в любителях. Им еще рано думать об очном противостоянии.

Да, они способны провести десятираундовый поединок. На тренировках они проводят гораздо больше времени в ринге. Я думаю, что это действительно будет интересно. Другое дело, что нужно найти тех, кто сможет организовать такое, а девушкам нужно проявить себя. Если найдутся спонсоры, то выставочный матч вполне может состояться", - отметил Демьяненко.

Добавим, что Лукас в декабре 2021 года дебютировала на профи-ринге против украинки Светланы Василевской. Бой прошел всю дистанцию - по итогам четырех раундов судьи отдали победу казахстанке. Кызайбай опыта в профи не имеет.