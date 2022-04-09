Эксперт разобрал бой Головкина с Муратой и назвал причины досрочной победы

Бывший казахстанский боксер-профессионал и эксперт Виталий Демьяненко высказался в беседе с корреспондентом Vesti.kz о досрочной победе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в титульном бою с японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО).

Казахстанец в девятом раунде нокаутировал конкурента и выиграл три титула в среднем весе - WBA Super, IBF и IBO. Головкин не только нанес первое досрочное поражение конкуренту, но и мог сломать ему челюсть.

"Первый раунд прошел в обоюдных атаках, проходила разведка боем, - делится Демьяненко. - Во втором раунде Головкин стал пропускать много ударов. Я смотрел бой с Виктором Леонидовичем (Демьяненко - президент Казахстанской федерации профи-бокса), и он сказал, что Геннадий немного закрепощен в своих действиях. В третьем раунде Головкин стал пропускать еще больше ударов.

Головкин вернул Мурате чемпионский пояс после победы нокаутом

Четвертый раунд прошел для Головкина лучше предыдущих, и он стал наносить больше точных ударов. В пятом раунде оба боксера наносили точные удары, и трехминутка прошла в обоюдных атаках. Головкин подходит к сопернику без ударов, и это играет на руку Мурате. В шестом раунде Головкин немного замедлился и отдал концовку трехминутки.

Виктор Леонидович сказал, что Головкин двигается в сторону правой бьющей руки Мураты, и от этого он пропускает ненужные удары. Седьмой раунд Головкин закончил с успешной серией ударов и выиграл трехминутку. В следующем раунде Головкин увеличил темп и стал больше попадать по сопернику. В девятом раунде Головкин выиграл нокаутом. Бой получился очень напряженным, и для 40 лет это очень хорошая победа для нашего бойца!"

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира