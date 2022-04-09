В Федерации профи-бокса Казахстана оценили победу Головкина над "суперчемпионом"

Вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими впечатлениями от досрочной победы Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) в их объединительном поединке за титулы WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Также он назвал недостатки GGG в данном противостоянии.

Поединок прошел в японской Сайтаме и завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов. Мурата оказался в нокдауне, а его угол выкинул полотенце. Видео боя доступно по этой ссылке. Стоит отметить, что на момент остановки боя GGG лидировал по судейским запискам.

"Головкин, откровенно говоря, не впечатлил. Это был не самый лучший его бой. То же самое хотел бы сказать о Мурате. Обычно в своих боях он более активный. В этот раз японский боксер действовал скованнее и однообразнее. Если бы Мурата выжал весь свой потенциал, то Головкину было бы очень сложно. В целом Головкин выше классом и победил благодаря этому. Однако очень много вопросов.

Даже в первых пяти раундах я как судья отдал бы победу его сопернику. Начинал Головкин хорошо, но концовку забирал Мурата. В целом Геннадию не хватало скорости, он экономил силы. Честно говоря, в этом большая вина тренера. Бэнкс ничем не лучше Санчеса. Я думаю, что Головкин и "Канело" встретятся в третьем бою. Это будет достойное завершение трилогии", - отметил Демьяненко.

Отметим, что в следующем бою Головкин может встретиться в сентябре с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Поединок запланирован во втором среднем весе, где "Канело" является абсолютным чемпионом.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира