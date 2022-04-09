Сломана челюсть? Появилось фото Мураты после боя с Головкиным за три титула

Появилось фото Риоты Мураты (16-3, 13 КО) после титульного боя с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) в Сайтаме, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, японский боксер получил не только внешние повреждения, но и перелом.
"Уже сообщают, что у него перелом челюсти, казах везде оставляет след", - пишет источник.
Добавим, что противостояние завершилось в девятом раунде, когда угол японца выкинул полотенце и отказался от продолжения встречи.
Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Казахстанец выигрывал бой по запискам судей, а после поединка Головкин подарил конкуренту чапан.
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Ya reportan, que tiene fractura de mandíbula, el kazajo deja huella por donde pasa #GGGMurata pic.twitter.com/pqmBdrBNrL— Godchenko (@Nocaut7) April 9, 2022
Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
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